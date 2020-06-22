Падіння літака в Одесі

Відео 16:05, 22.06.2020 Оновлено: 16:05, 22.06.2020

Відео "Думская"

Коментувати
Відео

Дивіться також

Тищенко приїхав на місце вибуху в житловому будинку в Києві з лимонами. Фото

В Україні підвищать прожитковий мінімум у липні: що буде з пенсіями й іншими виплатами і чому цього мало

В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня

Фонд Баума-Тимошенка закуповує маски з Китаю з націнкою в 6 разів? Звернення до ДБР

Олену Кравець включили до опитування щодо виборів мера Києва, – журналіст