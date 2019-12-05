Озеро Світязь втрачає по 10 метрів щодня: коментар еколога

Еколог Олександр Соколенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував стрімке обміління озера Світязь та розповів про можливі причини цієї ситуації.

"Насправді, підстав для обміління є чимало. Це і той самий кар'єр на території Білорусі і ті самі поля, на яких вирощують лохину. Причиною також може бути і погана дренажна система. Для того, щоб сказати про причини точніше, на місце має виїхати група науковців. Ми не можемо встановити, що відбувається під водою, на певній глибині, куди іде вода. Вочевидь, там відбувається якась локальна проблема - але це одна з причин. А те, що у людей зникає вода з криниць, не лише поблизу Світязя. а і в усьому Поліссі, і в Києві навіть, тут вже причина глобальних змін клімату", - зазначив еколог.

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