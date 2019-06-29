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OVERTIME: виступи українських команд на Кубку світу з баскетболу 3х3

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Сьогодні в програмі: огляд виступів українських команд на Кубку світу з баскетболу 3х3 і ІІ Європейських іграх в Мінську, дізнаємося деталі підготовки змагань національних збірних 3х3 в Києві.

В нашій студії коментарі гравців національних збірних України 3х3 Євгенії Спітковскої і Антона Давидюка, а також організатора змагань з баскетболу 3х3, Станіслава Світлицького!

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