OVERTIME: українські команди на Кубку світу з баскетболу 3х3

Сьогодні в програмі: огляд виступів українських команд на Кубку світу з баскетболу 3х3, дізнаємося деталі конфліктів в жіночій збірній та підготовки команди до Євробаскету.

В нашій студії коментарі головного тренера національної чоловічої збірної України 3х3 Олега Юшкіна і гравця жіночої збірної України Таїсії Удоденко!

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