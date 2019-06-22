OVERTIME: українські команди на Кубку світу з баскетболу 3х3

OVERTIME: українські команди на Кубку світу з баскетболу 3х3165Читати матеріал російською
Сьогодні в програмі: огляд виступів українських команд на Кубку світу з баскетболу 3х3, дізнаємося деталі конфліктів в жіночій збірній та підготовки команди до Євробаскету.
В нашій студії коментарі головного тренера національної чоловічої збірної України 3х3 Олега Юшкіна і гравця жіночої збірної України Таїсії Удоденко!
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