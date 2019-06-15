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OVERTIME: підсумки зборів українських баскетболісток у Франції

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Сьогодні в програмі: підсумки зборів українських баскетболісток у Франції, дізнаємося деталі підготовки жіночої збірної до Євробаскету, розбираємо фінал НБА і перемогу "Торонто Репторс", а також говоримо про ефективність Артема Пустового в іспанській "Барселоні".

В нашій студії коментарі капітана чоловічої збірної України В'ячеслава Кравцова та гравця жіночої збірної України, Міріам Уро-Ніле!

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