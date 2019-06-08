OVERTIME: підсумки виступу чоловічої збірної України U-18 на Кубку світу 3х3

Сьогодні в програмі: підводимо підсумки виступу чоловічої збірної України U-18 на Кубку світу 3х3, дізнаємося деталі підготовки жіночої збірної України до Євробаскету, а також розбираємося з ігровими кондиціями студентських збірних.

В нашій студії коментарі головного тренера збірної України U-18 3х3, Володимира Журжія і представників студентських збірних України - В'ячеслава Ковалевського, асистента головного тренера і гравця Віталія Зотова.

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