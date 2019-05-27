ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

OVERTIME: підсумки фіналу студентської баскетбольної ліги України

32Читати матеріал російською

Сьогодні в програмі: підводимо підсумки фіналу студентської баскетбольної ліги України і дізнаємося деталі підготовки жіночої збірної України до Євробаскету. В нашій студії коментарі керівника студентських змагань Василя Каленського, чемпіонів СБЛУ Ігоря Бояркіна та Влади Волошеной, а також менеджера жіночої збірної України з баскетболу, Андрія Лебедєва.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "OVERTIME" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
OVERTIMEЕфіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини