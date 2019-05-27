OVERTIME: підсумки фіналу студентської баскетбольної ліги України

OVERTIME: підсумки фіналу студентської баскетбольної ліги України32Читати матеріал російською
Сьогодні в програмі: підводимо підсумки фіналу студентської баскетбольної ліги України і дізнаємося деталі підготовки жіночої збірної України до Євробаскету. В нашій студії коментарі керівника студентських змагань Василя Каленського, чемпіонів СБЛУ Ігоря Бояркіна та Влади Волошеной, а також менеджера жіночої збірної України з баскетболу, Андрія Лебедєва.
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