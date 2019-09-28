OVERTIME: перемога БК "Дніпро" в Суперкубку України, старт "Київ-Баскета" в Лізі Чемпіонів FIBA та початок Суперліги парі-матч!223 Читати матеріал російською
Сьогодні в программі: перемога "Дніпра" в Суперкубку України, готовність команди до нового сезону.
Перший поєдинок "Київ-Баскета" та Бургоса в кваліфікації Ліги Чемпіонів FIBA та стар т регулярного розіграшу Суперліги Парі-Матч! В нашій студії коментарі головного тренера БК "Дніпро", Дениса Журавльова та президента ГО "Відкритий баскетбол", Дмитра Базелевського!
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