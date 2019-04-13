OVERTIME: огляд поєдинків півфіналу Суперлігі Парі-матч

OVERTIME – нове і на сьогодні єдине баскетбольне ток-шоу України. Ведучі програми Олег Степовий та Денис Похила будуть обговорювати з гостями в студії не тільки матчі Суперлігі Парі-матч, але й заокеанські поєдинки.

Сьогодні в програмі, поєдинки півфіналу Суперлігі Парі-матч та обговорення шансів "Дніпра" на фінал, ведучі будуть обговорювати з гостями, гравцем БК "Одеса" Максимом Пустозвоновим та журналістом Сергієм Черкасовим.

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