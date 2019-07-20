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OVERTIME: ексклюзивний коментар нового головного тренера національної команди Айнарса Багатскіса

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Сьогодні в програмі: підводимо підсумки виступу українських баскетболістів на Євробаскеті-2019 U-20, неотримання Україною Євробаскету-2021, а також дізнаємося деталі підготовки національної чоловічої збірної України. В нашій студії ексклюзивний коментар нового головного тренера національної команди Айнарса Багатскіса.

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