OVERTIME: ексклюзивний коментар нового головного тренера національної команди Айнарса Багатскіса

OVERTIME: ексклюзивний коментар нового головного тренера національної команди Айнарса Багатскіса284 Читати матеріал російською
Сьогодні в програмі: підводимо підсумки виступу українських баскетболістів на Євробаскеті-2019 U-20, неотримання Україною Євробаскету-2021, а також дізнаємося деталі підготовки національної чоловічої збірної України. В нашій студії ексклюзивний коментар нового головного тренера національної команди Айнарса Багатскіса.
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