OVERTIME: БК "Дніпро" в Кубку Європи FIBA, українські збірні на ЧС з баскетболу 3х3 та Всесвітніх Пляжних іграх, а також старт Вищої ліги!105 Читати матеріал російською
Сьогодні в программі: вихід "Дніпра" в груповий етап Кубку Європи FIBA, срібна медаль української збірної на Чемпіонаті світу 3х3, виступи наших команд на Всесвітніх пляжний іграх, регулярний розіграш Суперліги Парі-Матч, старт Вищої ліги та бій Усик - Віззерспун!
В нашій студії коментарі Олександра Опаріна, провідного фахівця ФБУ з баскетболу 3х3, ексгравця БК "Київ-Баскет", Руслана Отверченка, головного тренера чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 Тимура Арабаджи, керманича нашої збірної на Всесвітніх пляжних іграх, гравця цієї збірної Ігоря Стародуба та Дмитра Забірченка, тренера БК "Тернопіль"!
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