Шляхами ТРК ''Україна'': ще один телеканал поставив серіальне виробництво на конвеєр
Прес-служба "1+1" повідомила про підготовку нових серіалів для весняного телесезону, яких буде аж сім.
Головною проблемою, як і у серіальному виробництві інших кіноробів, продукцію яких можна побачити на інших українських телеканалах, лишаються дві постійних "хвороби". Перша, це однотипність сюжетів, які за глибиною думки і невідповідністю реаліям, лишились на рівні кінця 90-их років ХХ століття. Фактично, зрозуміти, який саме серіал, на якому ТВ-каналі ви зараз дивіться, стає все важче.
Друга проблема, традиційна; вторинність українського ринку, який підбирає рештки за російським. Це стосується, як акторів, які вже давно втратили свою популярність у Росії або так її і не набули. Але, що серед названих "1+1" серіалів, два мають ідентичні назви з російською серіальною продукцією, заслуговує на окрему розмову.
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