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20 грудня • оновлено в 15:03
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Новий рік по-українськи: як політики використовують дітей для самореклами

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Новий рік - час, коли українські політики, не маючи явного приводу, щоб засвітитися на телеекранах, всіляко намагаються стати "подією" дня, використовують, особливо не гребуючи, для цього дітей і дитячі свята.

Хтось відкриває ялинку, хтось "дає покермувати", але так чи інакше, всі вдаються до використання службового становища. Не стало винятком і святкування для Св. Миколая. І якщо мер Києва Віталій Кличко пішов второваною доріжкою, виступивши на центральній новорічній площі країни, то президент України Володимир Зеленський був більш винахідливий. І, при всій награність ситуації з боку глави держави, виглядав більш щиро.

І тепер, можливо, його жест стане приводом для наслідування чиновників на місцях.

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