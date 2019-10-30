Скільки Україна втратила своїх захисників під час обстрілів, яких, на думку ОБСЄ, не було

За час, коли в ОБСЄ заявляють про те, що вони ще 18 жовтня зафіксували припинення вогню, Україна втратила на фронті щонайменш 4 воїнів.

22 жовтня в районі м. Красногорівка від кулі снайпера загинув Віталій Носкевич, сержант 28 Окремої механізованої бригади.

23 жовтня під час виконання бойової задачі на передовій поблизу селища Новолуганське на Світлодарській дузі загинув Дмитро Антиков головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону 4-ї Бригади швидкого реагування Нацгвардії України. Він став 4265 українським воїном, який загинув на фронті російсько-української війни.

Ми вирішили нагадати представникам поважної європейської організації про ті обстріли і тих загиблих і поранених українців, які ціною власного життя і здоров'я відчули це "припинення" за останній тиждень.

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