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Отрутохімікати в річці Рось: в Києві відзвітували про стан води в столиці

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Начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан коментуючи можливу екологічну небезпеку, через вилив хімікатів до річки Рось, заспокоїв мешканців столиці.

За його словами, пролив отруйних речовин, який стався 9 червня до річки Рось у Вінницькій області, небезпеки для киян не становить; у водних об'єктах міста Києва, за хімічними показниками, відхилень не спостерігається. Він наголосив, що за ситуацією здійснюється моніторинг Державною установою "Київський міській лабораторний центр МОЗ України", через забір проб води у відкритих водоймах, на пляжах та в місцях відпочинку людей.

Він зазначив, що перевищень за минулий та поточний тиждень за санітарно-хімічним та бактеріологічним показниками не спостерігається. Вода в Києві, за його словами, "відповідає вимогам законодавства".

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