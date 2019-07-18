"Отримали російський паспорт? Будь ласка, в Росію": в Україні відреагували на провокацію Путіна

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак – про рішення Володимира Путіна роздавати паспорти РФ мешканцям всього Донбасу.

Як Україна може протистояти цій провокації? Наскільки вдала ідея Володимира Зеленського розробити спрощений механізм надання українського громадянства етнічним українцям з "дружніх країн"?

"Потрібно чітко роз'яснити: або ви громадяни України і отримуєте все, що дає Україні – безвізовий режим, соціальні виплати, пенсії і т.д. Або ви громадяни Російської Федерації, яка сьогодні є країною-агресором. І тоді, якщо ви отримали російські паспорти – будь ласка, в Росію. Всі питання до російського керівництва", – наголошує Гримчак.

Чому деякі мешканці Донбасу беруть російські паспорти, але залишають собі українські? І що з цим робити? Дивіться докладніше в нашому ефірі.

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