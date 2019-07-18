Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

"Отримали російський паспорт? Будь ласка, в Росію": в Україні відреагували на провокацію Путіна

2.3т Читати матеріал російською

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак – про рішення Володимира Путіна роздавати паспорти РФ мешканцям всього Донбасу.

Як Україна може протистояти цій провокації? Наскільки вдала ідея Володимира Зеленського розробити спрощений механізм надання українського громадянства етнічним українцям з "дружніх країн"?

"Потрібно чітко роз'яснити: або ви громадяни України і отримуєте все, що дає Україні – безвізовий режим, соціальні виплати, пенсії і т.д. Або ви громадяни Російської Федерації, яка сьогодні є країною-агресором. І тоді, якщо ви отримали російські паспорти – будь ласка, в Росію. Всі питання до російського керівництва", – наголошує Гримчак.

Чому деякі мешканці Донбасу беруть російські паспорти, але залишають собі українські? І що з цим робити? Дивіться докладніше в нашому ефірі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юрій Гримчак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини