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O'TORVALD: прем'єра двох нових кліпів на ObozTV

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Гість, лідер гурту O'TORVALD, учасник Євробачення-2017 Женя Галич, після річної перерви в музичній кар'єрі завітав до програми Бурчук Live на ObozTV. Він розповів, чим відзначився минулий рік і презентував два нових кліпи на пісні "Два нуль один" та "Назовні", які пов'язані між собою однією сюжетною лінією.

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Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Євген Галич
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