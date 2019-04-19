O'TORVALD: прем'єра двох нових кліпів на ObozTV

O'TORVALD: прем'єра двох нових кліпів на ObozTV75Читати матеріал російською
Гість, лідер гурту O'TORVALD, учасник Євробачення-2017 Женя Галич, після річної перерви в музичній кар'єрі завітав до програми Бурчук Live на ObozTV. Він розповів, чим відзначився минулий рік і презентував два нових кліпи на пісні "Два нуль один" та "Назовні", які пов'язані між собою однією сюжетною лінією.
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