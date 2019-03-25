Остаточне рішення Назарбаєв ще не прийняв: Пономарьов розповів, хто може стати президентом Казахстану

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов зазначив, що вибори в Казахстані відбуваються за американською системою: в разі відставки або смерті діючого президента його посаду обіймає спікер верхньої палати парламенту автоматично до закінчення каденції, а наступні вибори відбуваються у визначений конституцією час.

За його словами, Нурсулан Назарбаєв ще не визначився остаточно з кандидатурою наступного президента. Серед тих, хто, на його думку може стати і нині заступивший на посаду Касим-Жомарт Токаєв, і дочка Назарбаєва Даріга.

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