Останній день зими: прогноз погоди в Україні на 29 лютого від ObozTV

Останній день зими в Україні буде переважно похмурим, місцями з короткочасними дощами.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 29 лютого.

У західних областях хмарно. Ужгороду та Львову обіцяють опади у вигляді снігу, а Івано-Франківську – легку зливу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5, вночі температура місцями знизиться до -3 градусів.

На півночі також хмаритиме. Вдень від -2 до 0, вночі температура опуститься до -3 градусів.

На сході очікуються короткочасні снігопади, тільки в Дніпрі – без опадів. Температура повітря вдень від -1 до +6 градусів, уночі подекуди знизиться до -1.

На півдні – переважно ясно, місцями мінлива хмарність, а в Сімферополі вночі можливий легкий дощ. Температура повітря вдень від +2 до +7, вночі до -1 градуса.

У центральній України мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень від 0 до +3 градусів, уночі до -3.

В Києві 29 лютого буде сухо та хмарно з проясненнями. Денний максимум до +2, вночі температура опуститься до -1 градуса.

Як писав OBOZREVATEL, кожні чотири роки (у високосний рік) 29 лютого відзначається Касіянів день, або Касіян-високос – існує ціла низка прикметів та заборон, які стосуються цього дня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!