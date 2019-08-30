Останній день літа в Україні: прогноз погоди на 31 серпня від ObozTV

Останній день літа в Україні: прогноз погоди на 31 серпня від ObozTV730 Читати матеріал російською
Останній літній день в Україні принесе з собою багато сонця, чистого неба та сухого повітря.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 31 серпня.
На заході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +29 градусів, вночі +11.
На півночі переважно сонячно та сухо. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +11.
На сході день обіцяє бути погожим. Повітря прогріється до +24 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +9.
Півдню та Криму обіцяють безхмарне небо та відсутність опадів. Температура вдень +27 градусів, вночі на термометрах +13.
У центральних областях сонячна і суха погода. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +10.
У Києві в суботу чисте безхмарне небо, без опадів. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +15.
Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами Укргідрометцентру початок вересня порадує теплою і сонячною погодою. Але вже з середини місяця слід чекати на похолодання.
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