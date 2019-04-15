Останній день для зміни місця голосування: Obozrevatel News

Навчання з протиповітряної оборони

Українські військові відточують майстерність з протиповітряної оборони. Відбулись масштабні навчання. У них взяли участь винищувачі авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ.

Останній день для зміни місця голосування

Сьогодні - останній день, коли українці можуть змінити місце голосування у другому турі президентських виборів. Такі заяви закінчують приймати за п`ять днів до голосування. Цього разу громадяни мали тиждень, щоб звернутися в органи Держреєстру виборців, на відміну від першого туру, коли часу було набагато більше – майже три місяці.

Гуайдо висунув звинувачення РФ

Хуан Гуайдо звинуватив Росію та Кубу у військовій інтервенції проти Венесуели. Тимчасово виконуючий обов‘язки президента країни, лідер опозиції пояснив – парламент не давав згоди на приїзд іноземних військових до країни, а зміщений президент Ніколас Мадуро не мав права самостійно дозволяти перебування на території країни російських та кубинських військових.

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