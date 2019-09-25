Останні новини середи: Підсумки з Вадимом Колодійчуком

У цьому випуску Підсумків з Вадимом Колодійчуком у прямому ефірі ObozTV мова йшла про наступне:

уряд схвалив законопроект про ринок землі;

Борис Джонсон терміново покинув Нью Йорк і повернувся до Лондона;

Почути не можна побачити - неймовірні історії про українців із вадами слуху;

Хасиди массово з'їжджаються до України на святкування іудейського Нового року;

Президент ФБУ розповів про розвиток баскетболу в Україні;

В UEFA створили новий Єврокубковий турнір - Лігу конференцій Європи;

Росію можуть не допустити до ЧС-2022 з легкої атлетики в Катарі;

Світоліна перемогла росіянку на турнірі в Китаї;

Зеленський поговорив із Трампом.

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