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27 вересня • оновлено в 20:00
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Останні новини середи: Підсумки з Вадимом Колодійчуком

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У цьому випуску Підсумків з Вадимом Колодійчуком у прямому ефірі ObozTV мова йшла про наступне:

  • уряд схвалив законопроект про ринок землі;

  • Борис Джонсон терміново покинув Нью Йорк і повернувся до Лондона;

  • Почути не можна побачити - неймовірні історії про українців із вадами слуху;

  • Хасиди массово з'їжджаються до України на святкування іудейського Нового року;

  • Президент ФБУ розповів про розвиток баскетболу в Україні;

  • В UEFA створили новий Єврокубковий турнір - Лігу конференцій Європи;

  • Росію можуть не допустити до ЧС-2022 з легкої атлетики в Катарі;

  • Світоліна перемогла росіянку на турнірі в Китаї;

  • Зеленський поговорив із Трампом.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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