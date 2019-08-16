Останнє попередження євробляхерам: штрафи

Законопроект, який відтермінує штрафи для водіїв на єврономерах до кінця 2019 року стане останнім попередженням. Про це заявив майбутній депутат від партії "Слуга народу" Владислав Криклій.

За словами Криклія багато євробляхерів просто не мають документів на авто, тому вони і не можуть їх зареєструвати. Він стверджує, що всі охочі вже внесли митні платежі та отримали українські номери. На сьогодні передбачені такі штрафи за нерозмитнену автівку: 8,5 тис. гривень за водіння, 17 тис. грн і заборона водіння на рік за повторне водіння впродовж року, а за затримку розмитнення у 30 діб каратимуть штрафом у 170 тисяч грн.

Автоюрист Денис Конюшко зазначив, що це вже четверте відтермінування, до якого вдається українська влада. Він висловив припущення, що не всі власники автомобілів на єврономерах вже розмитнили авто, адже кожного разу перед тим, як закон має вступити в дію, з'являється інформація щодо відтермінування, і це мотивує власників не розмитнювати свій автомобіль.

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