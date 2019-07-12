"Особливий цинізм": Юсов розповів, як підкуповують українських виборців

Український політик і громадський діяч Андрій Юсов розповів, що на виборах до Верховної Ради політики крім традиційної гречки широко використовують адмінресурс для підкупу виборців.

"Гречка зараз – це такий філософський метафізичний образ. Можна сказати, що раніше це була проста гречка, а тепер золота. З одного боку, це "сітки", про які багато говорили і на президентських виборах. Це живі гроші – укладення договорів з громадянами на надання фінансової допомоги разово або регулярно, так звані "хлібні картки", в обмін на співпрацю", – зазначив політик.

"Але крім того, чинний депутат міськради може використовувати адмінресурс, бюджетні кошти. Під час виборів працівників ЖЕКу переодягають у футболки своїх агітаторів, і вони розповідають, що вони випадково за тиждень до виборів ставлять майданчик або роблять доріжку, або міняють поштові скриньки... Особливий цинізм, коли тебе намагаються підкупити твоїми ж грошима. Кошти міста і держбюджету формуються з наших податків, а під вибори приходить кандидат і пропонує повернути твої гроші", – зазначив Юсов.

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