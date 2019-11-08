Основні ознаки гаймориту: як діагностувати самостійно

Лікар-оториноларинолог Олександр Васильєв в прямому ефірі ObozTV прокоментував основні ознаки гаймориту у людини.

"Я хотів би спочатку сказати одну тезу щодо грипу. Противірусних препаратів проти грипу не існує, є лише симпоматичні препарати. Коли підвищується температура, це можуть бути препарати, які знижують температуру, або ті, що знеболюють. Багато пити та вживати води - це єдина терапія", - заявив лікар.

Він також порекомендував із розумом ставитись до гомеопатичних препаратів.

"Щодо риніту та гаймориту, то риніт - це катеральне запалення, а гайморит - це бактеріальне запалення. У першому випадку причина - це просто запалення тканин, а у другому - потрапляння в організм мікробу. Про симптоми: коли є головний біль при рухах головою, особливо, коли голова нахиляється вперед і з'являється важкість під очима, коли з'являються гнійні виділення з носу - це вже є ознакою того, що там може бути запалення верхньощелепної пазухи носу", - заявив Васильєв.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал