"Ось ми і в***ся в "Уральські авіалінії": в Росії зіткнулися два пасажирські літаки

Відео 14:42, 14.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Путін-ху * ло" від уболівальників потрапило в ефір футбольного матчу

"Динамо" в перерваному матчі здобуло вольову перемогу над "Зорею"

Російські військові вдарили по мирному населенню в Широкиному

49 янголів крилатої піхоти: в Україні з болем згадали трагедію з Іл-76 над Луганськом

У США відповіли, чи зможе армія РФ захопити Україну