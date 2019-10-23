Організатори розповіли про Дні української музики в Чорногорії

Президент асоціації з розвитку міжнародних відносин "Адрум" Тетяна Колесніченко та голова міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" Наталя Федорчук завітали до прямого етеру на ObozTV

Вони розповіли про свій спільний проект, який називається "Дні української музики в Чорногорії".

"Це прекрасна країна, я коли вперше туди порапила, то була вражена, на скільки ми схожі, але на той час вони нічого не знали про Україну окрім стандартного набору – Шевченко, Кличко, Чорнобиль. І мені захотілося виправити цей неприємний момент. Культурна дипломатія – це найперший крок у стосунках", – заявила Колесніченко.

"Сімейні цінності - це міжнародний рух, який у тому числі підтримує і культурні заходи. У даному випадку у культурної дипломатії з'явилася і така неофіційна особа, як Тетяна, яка на вкрай високому рівні змогла подати українську культуру та українську музику, провести майстер-класи. Люди змогли прийти і спробувати українську бандуру, духові інструменти", – зазначила Федорчук.

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