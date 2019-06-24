Організатори Маршу рівності розповіли, за які права борються

Правозахисниця і співорганізатор "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна та директор "КиївПрайд-2019" Руслана Панухник розповіли, за які права борються учасники Маршу рівності.

"Більшість людей, які користуються правами, які зараз відсутні у ЛГБТ-людей, їх просто не помічають. Ми говоримо про звичайні базові речі, які навіть не беруться під сумнів", – зазначила Панухник.

Правозахисниця Софія Лапіна розповіла про кампанію "Борітеся – поборете", яку реалізували організатори "КиївПрайд-2019".

"Ми залучили низку зірок і лідерів громадської думки... Зірки прекрасно наводять приклад, що якщо дитина в сім'ї зробить камінг-аут, її можуть спокійно вигнати з дому. Це випадки, зафіксовані правозахисними організаціями. Діти зустрічаються з буллінгом у школах. Буллінг через сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність – найпоширеніша форма буллінгу в школах", – заявила Лапіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал