Організатори GOGOLFEST про новий фестиваль

Організатори фестивалю GOGOLFEST Максим Демський та Анастасія Євдокімова розповіли про проведення нового фестивалю в Дніпрі та Вінниці.

Максим Демський заявив, що фестиваль вже проводився в Івано-Франківську, Маріуполі та Києві. Проте він запевнив, що фестиваль обов'язково завітає також і до інших міст України. Наприклад, за його словами, зараз ведуться активні перемовини із містами Славутич, Запоріжжя та Рівне.

Цього року фестиваль пройдеу Дніпрі 27-29 вересня та у Вінниці 18-20 жовтня.

Організатори презентували трейлер фестивалю, розповіли про програму фестивалю, про концепцію та деталі заходів. які чекають на відвідувачів цього року. Також вони пригадали епічні заходи, які вже відбувалися на попередніх фестивалях. Наприклад, у Маріуполі затоплювали будівлю під час показу одної з опер.

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