Органічні продукти будуть сертифікувати: новий закон

Виконавчий директор союзу споживачів України Максим Несміянов прокоментував новий закон про органічне виробництво.

2 серпня набуває чинності закон України про органічне виробництво. Згідно із ним нагляд за дотриманням норм закону буде здійснювати Держпродспоживслужба. Законом також передбачені штрафні санкції, які прив'язані до рівня мінімальної заробітньої платні, тобто штрафи зростатиму разом із зростанням зарплат в Україні. У 2019 році стягнення становитимуть від 12 тис. грн до 100 тис. грн відповідно до серйозності порушення.

Експерт скептично оцінив той факт, що до обов'язків Держпродспоживслужби додався ще і нагляд за органічним виробництвом, оскільки на його думку, ця служба покищо не дуже якісно виконує й інші свої обов'язки. Несміянов зазначив, що подібний закон вже існував із 2013 року, проте зараз його вдосконалили. Зміни торкнулися, наприклад, додавання слова "біо", "органік" або "органічний" до назви продукції. Відтепер це заборонено без відповідного сертифікату.

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