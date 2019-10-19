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19 жовтня • оновлено в 13:51
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ОРЕСТ ГАЛИЦЬКИЙ – МУЗИКАНТ. ВІРТУОЗ НА ПРІЗВИСЬКО "ЛЯМУР"

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ПЕРФЕКЦІОНІСТ, ЩО ПОБУВАВ У ОБРАЗІ ПОМІДОРА. З ДИТИНСТВА НЕ ПРИХОВУВАВ БАЖАННЯ ГРАТИ НА ВЕЛИКІЙ СЦЕНІ І ЗАРОБЛЯТИ МІЛЬЙОНИ.

РОМАНТИЧНИЙ ЕСТРЕМАЛ, ЩО ОБОЖНЮЄ ПОГАНЯТИ НА МОТОЦИКЛІ ТА АВТО. І ПАРАЛЕЛЬНО - ВІДДАТИСЯ МИСТЕЦТВУ ЙОГИ. УЛЮБЛЕНА ЦИТАТТА ЖИТТЯ: "РОБІТЬ, ЩО МОЖЕТЕ, З ТИМ, ЩО МАЄТЕ, ТАМ, ДЕ ВИ Є!".

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Роздягніться - ви в ефірі
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