ОРЕСТ ГАЛИЦЬКИЙ – МУЗИКАНТ. ВІРТУОЗ НА ПРІЗВИСЬКО "ЛЯМУР"65
ПЕРФЕКЦІОНІСТ, ЩО ПОБУВАВ У ОБРАЗІ ПОМІДОРА. З ДИТИНСТВА НЕ ПРИХОВУВАВ БАЖАННЯ ГРАТИ НА ВЕЛИКІЙ СЦЕНІ І ЗАРОБЛЯТИ МІЛЬЙОНИ.
РОМАНТИЧНИЙ ЕСТРЕМАЛ, ЩО ОБОЖНЮЄ ПОГАНЯТИ НА МОТОЦИКЛІ ТА АВТО. І ПАРАЛЕЛЬНО - ВІДДАТИСЯ МИСТЕЦТВУ ЙОГИ. УЛЮБЛЕНА ЦИТАТТА ЖИТТЯ: "РОБІТЬ, ЩО МОЖЕТЕ, З ТИМ, ЩО МАЄТЕ, ТАМ, ДЕ ВИ Є!".
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