Оренда квартир в Україні зросла на 44%: прогнози експерта

Експерт з питань нерухомості Володимир Романов прокоментував, як знінилася динаміка цін на ринку нерухомості України.

Він зазначив, що значно зросла орендна платня, особливо у столиці України. Також, за його словами, в Україні присутня сезонність, і на осінь ціни на оренду ще збільшаться. Вони збільшаться і через перехід ринку в офіційну сферу, тобто податки орендодавцями тепер закладатимуться у платню.

Експерт заявив, що пік на підвищення цін на купівлю квартир на первинному ринку вже пройшов і суттєвого різкого здорожчання у цьому секторі він не передбачає.

Також Романов заявив, що покупці житлових приміщення стали більше економити на кількості квадратних метрів, адже вони розуміють, що чим більше квадратних метрів житла вони матимуть, тим дорожче буде його обслуговувати. Тому навіть трикімнатні квартири зараз розраховуються забудовниками до 80 квадратних метрів, додав він.

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