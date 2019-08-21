Опції ''блокування трибуни'' в законі взагалі немає: народний депутат

Народний депутат України Віктор Чумак прокоментував розподілення місць в новій Верховній Раді.

254 людини у новій Верховній Раді України, за словами Віктора Чумака, є політичними акторами, які будуть одноособово формувати майбутнє України. Окрім того, експерт зазначив, що і весь кабінет міністрів буде сформований представниками партії "Слуга народу", отже, на думку Чумака, всі депутати ВР восьмого скликання, які не є членами партії "Слуга народу", по суті, є статистами.

Вони не мають жодного впливу на прийняття того чи іншого рішення в державі, додав він. Інші партії можеть говорити, можуть пробувати продавати альтернативні рішення, які можуть або сприйматися або не сприйматися монобільшістю. Якщо сприйматися не будуть, то відбуватиметься те, що відбувалось завжди - влада голосувала, а опозиція галасувала, - заявив народний депутат.

Нова розсадка, на думку Чумака, жодним чином не вплине на можливості "блокування трибуни". Така опція навіть не передбачена законом України, додав він.

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