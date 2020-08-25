Оптична ілюзія з двома кубиками збила з пантелику користувачів мережі

Анна Паскевич Відео 19:16, 25.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Києві – ще 130 випадків коронавірусу. Статистика на 25 серпня

У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

На Київщині в ДТП загинуло двоє людей, ще троє – постраждали

Донька Єфремова роздяглася на камеру. Фото

Київ після святкових вихідних зупинився у масштабних заторах. Карта