Опозиція проти ринку землі лише тому, що хоче отримати підтримку виборців: бізнесмен

Член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Олександр Громико у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував протести проти відкриття ринку землі, які відбуваються під будинком президента України Володимира Зеленського.

"Я не сумніваюсь, що якщо депутати проголосують компромісний законопроєкт, то це зменшить тиск з боку опозиції. Хоча між нами говорячи, я спілкувався з деякими опозиційними депутатами, які мені говорили, що ми самі бізнесмени і ми підтримуємо ринок землі, але у них така політика партії, що офіційно вони протестують. Чому так? Тому, що соціальні опитування показують, що 60% населення України виступає проти відкриття ринку землі. Хоча, як я вже говорив, більшість з тих, хто проти, живуть у містах і жодного відношення до ринку землі не мають", - заявив Громико.

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