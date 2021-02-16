Опитування: чи підтримують українці нові покарання за "п'яне" водіння?

Obozrevatel Відео 13:00, 16.02.2021 Оновлено: 13:00, 16.02.2021

У Верховній Раді розглядають у другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за кермування в стані алкогольного сп'яніння.

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