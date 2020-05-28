Операція "проФФесор" | серія 9 | Фігура дев'ята - танцювальна! Взято курс на кардинальну зміну стратегії

Відео 15:23, 28.05.2020 Оновлено: 15:52, 28.05.2020

"Ти новим ЦВК задоволений? А я - дуже задоволений. Серьоги Підрахуя вже немає, будемо бити на жалість. Нестор Шуфрич роздає гроші і танцює в ресторані"

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