Операція "проФФесор" | серія 8 | Для врегулювання конфлікту в Україні прибув - Хав'єр Солана

Відео 15:23, 28.05.2020 Оновлено: 15:50, 28.05.2020

В Україну прибув Ховьер Соланич, а по коридорах вештається Медведчук ...

Леонід Данилович: "Ось вам палиця, треба цього Солану від %% здіть ..."

Повна американська хурма "

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