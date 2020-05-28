Операція "проФФесор" | серія 3 | Самі "народні" і самі "дорогі" артисти підтримали кандидата!

Відео 15:23, 28.05.2020 Оновлено: 15:40, 28.05.2020

Нам потрібно замутити агітконцерт на користь мене! Кобзона не забути, Баскова, наших дешевше - Могилевську там, Білик ...

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