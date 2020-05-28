Операція "проФФесор" | серія 2 | У президенти я піду, хай мене запишуть ...

Відео 15:23, 28.05.2020 Оновлено: 15:35, 28.05.2020

Кандидат в Президенти України: "Стояти тут, хавала закрити".

Команда кандидата приїжджає до Києва, передвиборний штаб зі зломом ..

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