Операція "проФФесор" | серія 15 | Час змін настав?

Відео 15:23, 28.05.2020 Оновлено: 16:01, 28.05.2020

Президент важливий не тим, що він помаранчевий або біло-блакитний, президент важливий тим, що не бреше своєму народу

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