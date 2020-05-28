Операція "проФФесор" | серія 11 | Листи шанувальників і підготовка до теле-дебатів

Відео 15:23, 28.05.2020 Оновлено: 15:55, 28.05.2020

Кандидат: "Я готувався до теледебатів, весь алфавіт вивчив, а букву Ф все-одно два рази пишу ..."

Відгуки телеглядачів: "Нам приємно, що Вас два рази" відмазали ".

"А ще дружина ваша - вилита Повалій в береткі"

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