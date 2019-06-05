ООС: троє військових загинули, троє поранені: Obozrevatel News

ООС: троє військових загинули, троє поранені

Двоє українських військовиків загинули на Донбасі. Бійці служили у криворізькій бригаді, вони саме перевозили продукти, як протитанкова керована ракета влучила у їх автомобіль. Одному військовому вдалося вижити, він з пораненнями зараз у лікарні. Ще один військовий загинув та двох поранено внаслідок обстрілів наших позицій. У Штабі Операції Об’єднаних сил кажуть, минулої доби бойовики здебільшого вели вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 міліметри. Під обстріл потрапили позиції українських військ поблизу Талаківки, Водяного та Золотого-1.

На загибель військових відреагував і президент Володимир Зеленський. У Фейсбуці він звернувся до керівництва Росії. Написав – що не треба зайвий раз нагадувати про можливість ескалації напруги на Донбасі. "Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську", — написав президент. Він додав, що сьогодні у Брюсселі обговорить із європейськими колегами відкриту демонстрацію російської агресії. Нагадаємо, сьогодні у Мінську стартує черговий раунд переговорів щодо Донбасу у новому складі. Анонсовано присутність Леоніда Кучми, Валерії Лутковської та новопризначеного начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.

Петиція за звільнення міністра МВС Арсена Авакова

Петиція про звільнення з посади міністра МВС Арсена Авакова, що з’явилася на сайті президента 2 червня почала стрімко набирати голоси. Її вже підписали 20 тисяч людей. Для того, щоб петицію розглянув президент, вона має набрати понад 25 тисяч голосів. Для збору підписів є ще 90 днів. Люди вимагають відставки Авакова через смерть 5-річного Кирила Тлявова, якого смертельно поранили нетверезі поліцейські. У зв`язку з трагедією у відставку вже подав керівник поліції Київської області Дмитро Ценов. Також обіцяють кадрові чистки у поліції Переяслав-Хмельницького.

Допомога ЄС та НАТО для України

Гроші в обмін на реформи. 500 мільйонів євро готовий виділити для України Європейський Союз. Про це у Брюсселі заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським він пояснив — кошти мають надійти в рамках другого траншу макрофінансової допомоги. Але для цього Україна має ухвалити закон щодо протидії відмиванню грошей, реформувати митну та податкову адміністрації, запустити ринок електроенергії та ефективну систему перевірки електронних декларацій. Також гроші на підтримку України готовий виділити блок НАТО, це 40 мільйонів євро на кіберзахист, медичну реабілітацію військових та реформи у сфері безпеки та оборони України.

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