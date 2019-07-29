Столиця дайджест №6

Оновлення транспортної інфраструктури

Столиці потрібна нова транспортна система, аби покращити сполучення між різними районами Києва. Наразі над цим, разом з владою міста, працюють фахівці Світового банку і експерти Міжнародної фінансової корпорації. Але, і швидкісний коридор на Троєщину, і інші масштабні проекти, неможливі без повного оновлення транспортної інфраструктури – доріг, мостів, шляхопроводів. Серед першочергових – оновлення Аварійного Борщагівського шляхопроводу, який не бачив ремонту з 1965 року.

Аби якомога швидше закінчити ремонт центральної смуги та відновити рух швидкісного трамваю, підрядник працює майже цілодобово. Поки тривають роботи комунальне підприємство "Київпастранс" відслідковує ситуацію з трафіком. Сергій Литвинов в.о.директора з транспорту каже: там, де є необхідність, ставить на лінії додаткові автобуси

Мінімізувати незручності у КМДА намагаються і мешканцям Деснянського району. Адже тут також кипить робота. Ремонтуються одразу кілька важливих для Троєщини дорожніх артерій

"Ми розуміємо, що транспортна проблема є номер 1 не лише для цього округу, але і для цієї Троєщини. І тому сьогодні, у міській владі зроблений особливий акцент на вирішенні транспортної проблематики Троєщини", — говорить депутат Київради Ганна Старостенко.

За кошти міського бюджету вже завершили реконструкцію розв‘язки вулиць Оноре де Бальзака і Каштанової. Тут повністю відновили усі комунікації, перелаштували роботу світлофору, створили благоустрій, а головне – організували повноцінний двосторонній дорожній рух.

Одночасно в столиці, капремонт проводиться на кількох мостових переходах і шляхопроводах. Основні об’єкти це Шулявський міст. Міст на Троєщину. Частина мостового переходу над Русанівською протокою. У планах повне оновлення і запуск двостороннього руху на перетині Проспекту генерала Ватутіна та вулиці Бальзака. Це дасть можливість ефективніше організувати автомобільне сполучення прилеглих мікрорайонів. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Кличко перепросив киян за затори, але пояснив, що літо це найкращий час для ремонту доріг і мостів.

"Ми робимо це влітку коли в місті набагато менше машин. Люди знаходяться у відпустках. Ми повинні оновлювати інфраструктуру в яку до цього 10-ми років не вкладались кошти", — заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Метро на Виноградар

На повну ведуться роботи і у підземці. Кожного дня 1,5 млн людей користується київським метрополітеном. Незабаром кількість користувачів метро збільшиться. Адже незамінний для столиці підземний потяг поїде на виноградар. Незабаром між станціями “Сирець” та майбутньою “Мостицькою” запустять щит для будівництва тунелю. Який, на відміну від усіх інших станцій українського метрополітену, буде двоярусним.

"Це пов‘язано з транспортною інфраструктурою обмеження шляху метрополітену. Обмежена дистанція, яка не дає можливість зробити паралельне, і тому ми будемо переходити до вертикальних двоярусної прокладки колії", — говорить Віталій Кличко.

Розпочати будівництво тунелю глибиною 18 метрів планують восени. Наразі ж на відповідній території вже виконали роботи по виносу комунікацій та укріплюють стіни у ґрунті. Для того, щоб робітники безпечно працювали під землею.

Загалом, КМДА у планує відкрити дві станції на Виноградарі – “Мостицьку” та “Проспект Правди”. Приблизний пасажиропотік на них буде складати 34 тис. чоловік на годину. На будівництво обох знадобиться понад 6 млрд грн міського бюджету. Голова КМДА зазначив, що роботи ідуть за планом.

"Роботи ідуть по графіку. І я переконаний, що в 2021 році наше завдання вже відкрити 2 станції метрополітену на Виноградарях. Чого чекають мешканці Виноградаря довгий час і це є одним з найприорітетних інфраструктурних об‘єктів", — зазначив міський голова.

У метрополітені відкрито прозорий офіс поліції

На решті ліній метрополітену поступово оновлюється рухомий склад, проводиться кап ремонти станцій. Лук’янівка, Хрещатик, Майдан Незалежності на кожній за добу проходить близько 70 тисяч людей. Аби зменшити ризик терактів і убезпечити пасажирів від зловмисників, столична підземка та Управління поліції в метрополітені удосконалюють роботу правоохоронців через відкриття сучасних офісів.

Сучасне обладнання офісу поліції дозволяє в реальному часі, через систему відеонагляду відстежувати ситуацію на станції - аби оперативного реагувати на будь-які виклики - запевняють у поліції. Кажуть - їхній офіс відкритий і для пасажирів.

"Розшук дітей, розшук людей, втрачені речі. Звертаються з приводу скоєння злочинів – кишенькові крадіжки, звертаються працівники метрополітену. Дебошири. Ну ми розуміємо такий шалений потік людей і поліція надає допомогу працівникам метрополітену", — розповідає начальник ГУ національної поліції Києва Андрій Крищенко.

У тестовому режимі прозорий офіс запрацював на станції метро Лук’янівська. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть його ефективність. Згодом подібні офіси відкриють на найбільш завантажених станціях підземки.

На відкриття першого офісу поліції у метрополітені, приїхав і міський голова. Він нагадав, його мета – зробити Київ комфортним та безпечним. І цей об’єкт відкрився в рамках масштабного проекту “Безпечна столиця”.

"Незважаючи на багато критики – потрібна нам система відеоспостереження чи ні. В тих місцях, де встановлені камери відеоспостереження злочинність впала на 50%. А я як мер завжди повторюю якщо у вас навіть думка є порушити закон ви повинні бути впевнені що ми вас ідентифікуємо", — розповів Віталій Кличко.

Окрім звичних функцій поліцейські зможуть надавати пасажирам метро і першу домедичну допомогу. Для цього правоохоронці пройшли спецкурс із користування дефібрилятором.

Кличко: у Києві активно ремонтують двори та міжквартальні проїзди

Капітальні ремонти тривають і у між квартальних проїздах та дворах. Комунальні служби оновлюють асфальтне покриття, займаються благо устроєм. В цьому році місто виділило півмільярда гривень аби навести лад на прибудинкових територіях у спальних районах.

"Ми комплексно підходимо до цього питання і зараз перекладаємо всі мережі які знаходяться тут які вже дуже втомленому стані після цього іде благоустрій закатка асфальту благоустрій територій", — завив Кличко.

Це двір між будинками 1А, 3 та 5 на проспекті свободи. За останніх два роки на цій аварійній ділянці відбулося 18 пошкоджень. Аби не витрачати гроші на аварійні виклики, тут перекладають понад півкілометра мережі центрального опалення та гарячого водопостачання. А на проспекті Правди, 17 та 17А тривають роботи з асфальтування двору та проїзду, площею майже 2 квадратні кілометри, облаштовують нові тротуари.

Віталій Кличко зазначив, що на Подільський район, в якому зараз ми знаходимось 55 млн грн виділено. І ці роботи зараз вже будуть закінчуватись.

За словами міського голови відремонтувати всі двори і проїзди одномоментно - неможливо. На це потрібен час і великі кошти. Але у КМДА роблять все, щоб не збавляти взятих темпів з оновлення інфраструктури.

Реконструкція стадіону "Русанівець"

У дворах мають з’явитись і сучасні спортивні об’єкти. А існуючі стадіони – пройти реконструкцію. Стадіон "Русанівець" у Дніпровському районі вже отримав покриття із штучної трави, сучасне поліуретанові доріжки, окремий ворк-аут комплекс та криті трибуни. Місцеві мешканці згадують: у радянські часи здобували тут свої перші перемоги.

Нову спортивну історію Русанівки творитимуть ось ці юнаки. Але для них стадіон привели у відповідність високим стандартам Європейської асоціації легкої атлетики та UEFА

Першими вийти на поле оновленого стадіону випала честь футболістам команд "Дніпро" та "Дискотека 90-х". Розпочав товариський матч особисто мер Києва Віталій Кличко

"Ми будемо робити велике спортивне свято, на відкриття стадіону запрошуємо всіх але вже великий попит ви бачите скільки людей приходить і займається спортом. Дуже добре. При мері Кличко, при спортивному мері – місто має бути спортивним", — заявив Кличко.

Як вдома, а то і краще

Спортивними, а головне здоровими! У Києві реконструюються муніципальні лікарні та пологові будинки. Це - найстаріший пологовий будинок Києва. За 101 рік його існування тут народилося більше 200 тисяч дітей. Кілька місяців тому міська влада розпочала капітальний ремонт закладу. Відтак, її представники провели інспекцію, аби особисто переконатися, що для новонароджених та їх батьків створюються найкращі умови.

"47 млн грн було вкладено в ремонт, в утеплення будівлі. Набагато більша сума – це обладнання. Тому що це найсучасніше обладнання. Як представники казали, кращого у світі немає. Це останні моделі, які дають можливості і рятувати дітей, і надавати сервіс жінкам, — говорить київський міський голова Віталій Кличко. — Ми подивилися всю будівлю і можу сказати, що ми пишаємося такими об'єктами, що відкриваються в нашому місті".

Тут оновили системи вентиляції, опалення, водопостачання, та електроенергії. Також майже завершили утеплення всіх будівель пологового будинку.

"Для нас, для міської влади, надзвичайно важливо створити умови такі, щоб кожна мама, кожна жінка відчувала себе захищеною, потрібною, отримувала кваліфіковану допомогу і хотіла повернутися знову і знову народжувати дітей", — зазначив директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв.

Особливу увагу тут приділяють веденню вагітності із ускладненнями і наданню допомоги передчасно народженим малюкам. Для цього, закупили ліжка-трансформери, апарати УЗД, відкриті реанімаційні системи, обладнання для проведення фототерапії

"Забезпечені повним обладнанням в повному обсязі. Для надання меддопомоги, для лікування тих дітей, які народжуються з порушеним станом здоров‘я", — сказала головний лікар Наталія Гончарук.

Прикладом, Євгенія вагітна вдруге. На збереженні буде перебувати у лікарні 2 місяці. Однак, запевняє, що почуває себе комфортно, забезпечена усіма умовами і навіть має змогу жити разом с чоловіком і працювати у палаті.

Наразі у всіх пологових будинках столиці проводяться ремонтні роботи, запевняє міський голова. Адже головна задача - найкращий медичний сервіс і щасливі очі майбутніх матусь.

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