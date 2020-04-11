Школа онлайн: як це можна пережити

Відео 11:14, 11.04.2020

Вимушений, довготривалий карантин. Школа онлайн. Терміни закінчення не відомі нікому.

"З позитивного: малий знайшов в майнкрафт таблицю Менделєєва, творив сульфати. Сьогодні творить макрофаги - ловити вірус)))" Такий пост написала наша гостя, киянка, що виховує сина, Лєра Сорочан. І з нею поговоримо про шкільну програму онлайн – як вона працює , чи зручна і ефективна, а також чим майбутні винахідники займаються на карантині окрім уроків. І як це витримують батьки, які працюють дистанційно.

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