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Онлайн-наркобарон успішно відправлений до Ізраїлю

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Генеральна прокуратура України в ніч на 18 серпня екстрадувала до Ізраілю засновника онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амоса Дова Сільвера.

За даними прес-секретаря ГПУ Лариси Сарган в Twitter, злочинця відправили на літаку до Ізраїлю, де він отримає своє покарання.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль", – повідомила Сарган.

Тим часом, в Ізраїлі авторитетне видання Israel national news підтвердило, що рано вранці, 18 серпня, Сільвер прибув за місцем призначення. Більш докладної інформації поки немає. У ГПУ також повідомили, що наркобарона було відправлено рейсовим літаком з "Борисполя" в супроводі співробітників СБУ і підрозділу "Альфа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Амос Дов Сільвер, затриманий в Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

Наркозлочинець втік від поліції 15 серпня. В аеропорт його доставили прямо з Верховного суду України, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Перед відправкою з нього зняли електронний браслет, і він пішов в зал дьюті-фрі. Саме там його сліди нібито і зникли. Пізніше з'ясувалися подробиці провальної операції.

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