Омелян про Гіперлуп: чому Україна відмовилась від цього проекту

Екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому етері ObozTV прокоментував заяви свого наступника щодо закриття проекту Гіперлуп.

"Це є традиційне для України відкидання будь-чого нового. Так свого часу казали про залізницю: хто буде будувати якісь рейки, якусь машину на вугіллі, коли є віл, є віз. Те ж саме було, коли з'явився електротранспорт. Я вважаю, що прогрес не зупинити. Свого часу хтось відмовився від радіоточки на кухні і перейшов на інтернет, так само хтось відмовився від кнопкового телефону і перейшов на смартфон. Так само і Гуперлуп буде тоді, коли він має прийти. Я би дуже хотів, щоб Україна була серед топ-розробників, бо у нас є всі компоненти для цього. Це космічні технології, які виробляються на "Південмаші" і у багатьох приватних компаніях, це труби, які виробляє "Інтерпайп" і конкурує по всьому світу, це мізки, які в нас динамічно розвиваються. Просто потрібно до купи скласти всі частини мозаїки. Але в Україні чомусь ця технологія виглядає абсурдною згідно до заяв деяких чиновників", - заявив Омелян.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся