Оля Полякова різко висловилася про зовнішність Камалії

Марина Погорілко Відео 14:23, 10.02.2021

Оля Полякова ризикує потрапити в черговий скандал через свої коментарі на шоу "Маска" щодо зовнішності співачки Камалії.

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