"Олігархи зміцнюють свій вплив на економіку": депутат про зміни у Кабміні

Народна депутатка України VIII скликання, Ексзаступниця Голови ВРУ Оксана Сироїд у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала зміни у Кабінеті міністрів України та можливі зміни для економіки України після приходу нових облич.

"Ми з вами бачимо падіння економіки, ми бачимо недовиконання бюджету... Чому? Тому що вони не мають відповідних професійних знань. От мені цікаво, чи Денис Шмигаль взагалі має хоч якесь уявлення, як український уряд має регулювати економіку. Я сумніваюсь. У нас економіка знаходиться під дуже серйозними тиском олігархів. І сьогоднішня зміна уряду - це насправді лише зміцнення впливу олігархів на виконавчу владу. І ми бачимо, що ті кандидатури, яких пропонують сьогодні, вони є дуже залежними від олігархів. Зеленський обіцяв, що боротиметься з олігархами, а, по факту, олігархи-монополісти лише зміцнили свій вплив на економіку України за час його президентства", - заявила Сироїд.

Вона також прокоментувала майбутні місцеві вибори, зокрема позицію Андрія Садового у Львові.

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