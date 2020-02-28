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28 лютого • оновлено в 23:40
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Вакцина від коронавірусу може з'явитися влітку: Ольга Богомолець

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Заслужений лікар України Ольга Богомолець у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала готовність України до епідемії коронавірусу та прокоментувала можливість появи вакцини найближчим часом.

"Для виготовлення вакцини потрібно від 3 до 6 місяців. Активна робота по виділенню вірусу почалася на початку цього року, коли прийшло усвідомлення і коли було оголошено епідемію. Тому лише зараз йдеться про те, щоб відбулось виготовлення та почалось тестування перших вакцин. Вакцина виготовляється, коли іде інфікування якогось організму і відбувається відпрацювання імунітету. Це схоже на тренування у тренажерній залі. Ми тренуємо імунну систему. Для тестування потрібно пройти через етапи контролю, зібрати статистику. Я думаю, що до літа така вакцина може з'явитися", - заявила Богомолець.

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Ольга Богомолець
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